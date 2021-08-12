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وزيرة البيئة: الرئيس أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

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وزيرة البيئة: الرئيس السيسي أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ وزيرة البيئة: الرئيس أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحرائق والآثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة كانت متوقعة، مضيفة أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى حرائق الغابات وذوبان الجليد.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مستعدة لمواجهة تغير المناخ من خلال اتخاذ عدة إجراءات، لافتة إلى أن الدول المتقدمة المسؤولة عن تغير المناخ بما سببته من الثورة الصناعية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ، مضيفة أن مصر بدأت خطوات واضحة من خلال رفع مستوى المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

وتابعت أن مصر اهتمت بالمشروعات التي ستتأثر من تغير المناخ، لافتة إلى أن المجلس الوطني اعتمد استراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمدة 15 عاما لنقل الخبرات والتكنولويجا مع الدول الكبرى.

وشددت على مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ رغم أن الانبعاثات المناخية ضئيلة، مؤكدة أن تغير المناخ لا يفرق بين شعوب نامية ومتقدمة.

وأكملت أن مخاطر تغير المناخ زادت على جميع الدول، مشددة على ضرورة حشد الدول الكبرى التمويل لمواجهته.

وأردفت أن مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقتها وزارة البيئة تركز على رفع الوعي البيئي، مطالبة بضرورة إدخال التغييرات المناخية في المناهج الدراسية.

وحول احتمالية غرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية، قالت إن الدولة أصبحت تملك أجهزة إنذار مبكر حديثة حال تعرض لأمطار بنسب غزيرة، مطالبة بضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تغير المناخ.

وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل بشمولية على ملف تغير المناخ، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تأتي في قائمة العواصم الأكثر تعرض لتلوث الهواء.

وأشارت إلى أن نسبة التلوث في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء منخفضة جدا.

المصرى اليوم

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