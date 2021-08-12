علي أبو جريشة: الإسماعيلي كان جيدًا أمام الأهلي.. والدوري مازال في الملعب

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قال على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن فريقه أدى بشكل جيد للغاية وعاد للمباراة بالتعادل الصعب أمام الأهلي الذي أهدر فرص عديدة.

وأضاف على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيوينة، أن الدوري ما زال لم يتم حسمه، والمنافسة مستمرة بين الأهلي والزمالك، حيث لن تنتهي حتى صافرة نهاية آخر مباراة بالمسابقة.

وتابع حديثه أن الإسماعيلي يتمسك باستمرار إيهاب جلال الموسم المقبل، وطالبت اللجنة الفنية بالنادي، باستمراره وجهازه المعاون، بغض النظر عن إدارة النادي المقبلة، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال لديه تفاهم كبير ويرغب في الاستمرار.

واختتم تصريحاته: «الموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة للإسماعيلي عن الموسم الحالي، وبالنسبة لعبدالرحمن مجدي، يثق من نفسه وعدم ارتكابه أي مشاكل، إلا أنه ينتظر تبرأته مما تردد إليه، والأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة».