أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

علي أبو جريشة: الإسماعيلي كان جيدًا أمام الأهلي.. والدوري مازال في الملعب

Print
علي أبو جريشة: الإسماعيلي كان جيدًا أمام الأهلي.. والدوري مازال في الملعب علي أبو جريشة: الإسماعيلي كان جيدًا أمام الأهلي.. والدوري مازال في الملعب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن فريقه أدى بشكل جيد للغاية وعاد للمباراة بالتعادل الصعب أمام الأهلي الذي أهدر فرص عديدة.

وأضاف على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيوينة، أن الدوري ما زال لم يتم حسمه، والمنافسة مستمرة بين الأهلي والزمالك، حيث لن تنتهي حتى صافرة نهاية آخر مباراة بالمسابقة.

وتابع حديثه أن الإسماعيلي يتمسك باستمرار إيهاب جلال الموسم المقبل، وطالبت اللجنة الفنية بالنادي، باستمراره وجهازه المعاون، بغض النظر عن إدارة النادي المقبلة، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال لديه تفاهم كبير ويرغب في الاستمرار.

واختتم تصريحاته: «الموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة للإسماعيلي عن الموسم الحالي، وبالنسبة لعبدالرحمن مجدي، يثق من نفسه وعدم ارتكابه أي مشاكل، إلا أنه ينتظر تبرأته مما تردد إليه، والأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة