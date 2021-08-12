مستشار مفتي الجمهورية: «لاحظنا ضرورة التواصل مع الشباب من بعد 2011»

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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، إن الفكر المتطرف كان سابق لبعض المؤسسات الدينية في طريقة التواصل مع الشباب، مضيفًا: «تعلمنا وازددنا تأكيدًا في التواصل مع الشباب وطريقة مخاطبة الشباب بلغتهم».

وأضاف «عاشور» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه منذ 1928 وحتى عام 2012 تربت الأجيال على بعض الأفكار المغلوطة وإزالة هذه الأفكار يحتاج ذلك لوقت وجهد وتضافر الجهود من كل المؤسسات.

وتابع أنه لابد من الجهات المدنية مثل وزارة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة والتعليم العالي، للاندماج وإصدار أدبيات تتدرس، وذلك عبر أدوات التواصل كلها ونشرها لمخاطبة الشباب.

وأردف المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية: «من بعد 2011 لاحظنا ضرورة التواصل مع الشباب وتعليم الأشخاص كيفية حب دين الله السهل الذي يحتوي الجميع».