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حمادة أنور يوجه رسالة لكارتيرون بشأن أحمد فتوح

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حمادة أنور يوجه رسالة لكارتيرون بشأن أحمد فتوح حمادة أنور يوجه رسالة لكارتيرون بشأن أحمد فتوح

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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، رسالة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حمادة انور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كارتيرون يجب أن يعفو عن أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك وإنهاء إيقافه»، مؤكدًا: «فتوح لازم يعود قبل مباراة الإسماعيلي».

وأضاف: «محمد عبدالشافي مش هيقدر يستحمل يلعب أمام الإسماعيلي 90 دقيقة، لأنه لا يستطيع اللعب كل 3 أيام مباراة نظرًا لكبر سنه، لذالك لا بد من عودة فتوح».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الإسماعيلي السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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