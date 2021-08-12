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بعد التعادل أمام الإسماعيلي.. موسيماني: الدوري لايزال في الملعب والأهلي لا يستسلم

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بعد التعادل أمام الإسماعيلي.. موسيماني: الدوري لايزال في الملعب والأهلي لا يستسلم بعد التعادل أمام الإسماعيلي.. موسيماني: الدوري لايزال في الملعب والأهلي لا يستسلم

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علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التعادل أمام الإسماعيلي، بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:« الدوري لايزال في الملعب وتتبقى 5 مباريات».

وأكمل: «الأهلي لا يعرف اليأس، ولن نستسلم ولازالت الأمور داخل الملعب وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات».

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ومنح صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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