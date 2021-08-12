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محمد عمارة: الأهلي واجه «سوء توفيق» أمام الإسماعيلي.. و«فوزي» رجل المباراة

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محمد عمارة: الأهلي واجه «سوء توفيق» أمام الإسماعيلي.. و«فوزي» رجل المباراة محمد عمارة: الأهلي واجه «سوء توفيق» أمام الإسماعيلي.. و«فوزي» رجل المباراة

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قال محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، إن فريقه لم يكن موفقًا أمام الإسماعيلي، على الرغم من الفرص العديدة الذي أهدرها وسط تألق محمد فوزي حارس الدراويش، الذي يعد نجم المباراة -من وجهة نظره-، وكان سببًا في تعادل الفريق.

وأضاف عمارة، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي واجه سوء توفيق خلال المباراة، حيث أدى اللاعبين بالكامل ما عليهم لكن التوفيق لم يحالفهم.

وتابع عمارة أن الإسماعيلي تعادل في توقيت صعب للغاية، خاصة وأن فاز أمس، ليصعب الأحمر المهمة على نفسه، وهو ما لم يتقبله الجمهور، مشيرًا إلى أن فقدان النقاط في هذه المرحلة صعب للغاية، إلا أن الإسماعيلي أيضًا يعد منافسًا صعبًا.

المصرى اليوم

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