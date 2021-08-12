أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسني عبدربه: «هل من العدل أن يلعب الإسماعيلي بهذا المستوى أمام بعد 48 ساعة؟»

Print
حسني عبدربه: «هل من العدل أن يلعب الإسماعيلي بهذا المستوى أمام الزمالك بعد 48 ساعة؟» حسني عبدربه: «هل من العدل أن يلعب الإسماعيلي بهذا المستوى أمام بعد 48 ساعة؟»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب السابق، الأحاديث المتداولة حول إمكانية تساهل الدراويش في مواجهة المقبلة بالدوري الممتاز.

ويلعب الاسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبل بالجولة رقم 30 من عمر الدوري بعد انتزاع الدراويش تعادلاً ثمينًا أمام الأهلي مساء الأربعاء.

وقال عبدربه خلال تصريحات تلفزيونية: «هل من المنطق والعدل أن يلعب الإسماعيلي بنفس هذا المستوى أمام الزمالك بعد 48 ساعة؟ الإسماعيلي نادي كبير ولا يقوم بالتفويت لأي فريق ويلعب من أجل مصلحته وتاريخه».

وأكمل: «موسيماني ساعد الإسماعيلي في المباراة بتغييراته غير الصحيحة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل