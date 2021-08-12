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انتقد حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الأحاديث المتداولة حول إمكانية تساهل الدراويش في مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري الممتاز.

ويلعب الاسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبل بالجولة رقم 30 من عمر الدوري بعد انتزاع الدراويش تعادلاً ثمينًا أمام الأهلي مساء الأربعاء.

وقال عبدربه خلال تصريحات تلفزيونية: «هل من المنطق والعدل أن يلعب الإسماعيلي بنفس هذا المستوى أمام الزمالك بعد 48 ساعة؟ الإسماعيلي نادي كبير ولا يقوم بالتفويت لأي فريق ويلعب من أجل مصلحته وتاريخه».

وأكمل: «موسيماني ساعد الإسماعيلي في المباراة بتغييراته غير الصحيحة».