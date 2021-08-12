أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد

Print
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

5 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والعارضة وبيش وصامطة وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. فيما تشهد الطائف أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر