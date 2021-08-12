ميدو يحيي حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي: «عدم احتساب ركلة الجزاء قرار صحيح 100%»

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قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن عدم احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي أمام الأهلي قرار سليم 100%.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية: «وفقا لقانون صريح من الـFIFA، من حق حكم الـVAR استدعاء حكم الساحة والعودة لبداية الهجمة في حالات ركلات الجزاء في حال وجود خطأ آخر».

وأضاف: «بالتالي أحيي طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاسماعيلي على احتساب كرة ديانج خطأ، وقرار إلغاء ركلة الجزاء صحيح 100%».

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.