حمادة أنور: الدوري لم يُحسم بعد.. والزمالك لديه مباريات صعبة

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن بطولة الدوري لم تُحسم بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بطولة الدوري لم تحسم بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي»، مؤكدًا: «البطولة لا زالت في الملعب، لأنه الزمالك لديه مواجهات صعبة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «الزمالك المباراة المقبلة له أمام الإسماعيلي، وهي مباراة صعبة للغاية، لأن المنافس قوي على ملعبه، فضلا عن أنه يقدم مستويات مميزة تحت قيادة إيهاب جلال. والزمالك لديه مباريات صعبة مع فرق تنافس على البقاء في الدوري».