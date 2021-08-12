وزيرة البيئة تعلق على احتمالية غرق الدلتا: «يمكننا التنبؤ بما سيحدث عام 2100»

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من المتوقع سقوط أمطار بنسب غزيرة خلال الفترة المقبلة غير مسبوقة، نافية تنبؤات البعض بغرق الدلتا.

وأوضحت ياسمين فؤاد خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل على مواجهة أي مخاطر بشأن حدوث سيول أو فيضان من خلال أمرين، أجهزة إنذار حديثة تملكها وزارة الموارد المائية والري التي تضع سيناريوهات قبل حدوث الفيضان أو السيول، إضافة إلى الخريطة التفاعلية التي تتنبأ بما سيحدث في أي مكان داخل مصر حتى سنة 2100.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إن الوزارة تعمل بشمولية على ملف تغير المناخ، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تأتي في قائمة العواصم الأكثر تعرضا لتلوث الهواء.

وأكدت إلى أن نسبة التلوث في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء منخفضة جدا.