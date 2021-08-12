أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة البيئة تعلق على احتمالية غرق الدلتا: «يمكننا التنبؤ بما سيحدث عام 2100»

Print
وزيرة البيئة تعلق على احتمالية غرق الدلتا: «يمكننا التنبؤ بما سيحدث عام 2100» وزيرة البيئة تعلق على احتمالية غرق الدلتا: «يمكننا التنبؤ بما سيحدث عام 2100»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من المتوقع سقوط أمطار بنسب غزيرة خلال الفترة المقبلة غير مسبوقة، نافية تنبؤات البعض بغرق الدلتا.

وأوضحت ياسمين فؤاد خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل على مواجهة أي مخاطر بشأن حدوث سيول أو فيضان من خلال أمرين، أجهزة إنذار حديثة تملكها وزارة الموارد المائية والري التي تضع سيناريوهات قبل حدوث الفيضان أو السيول، إضافة إلى الخريطة التفاعلية التي تتنبأ بما سيحدث في أي مكان داخل حتى سنة 2100.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إن الوزارة تعمل بشمولية على ملف تغير المناخ، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تأتي في قائمة العواصم الأكثر تعرضا لتلوث الهواء.

وأكدت إلى أن نسبة التلوث في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء منخفضة جدا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية