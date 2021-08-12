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إيهاب جلال عن إمكانية التفويت للزمالك: «كلام فارغ»

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إيهاب جلال عن إمكانية التفويت للزمالك: «كلام فارغ» إيهاب جلال عن إمكانية التفويت للزمالك: «كلام فارغ»

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رد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، على الحديث عن التساهل في مباراة المقبلة بمنافسات الجولة 30 للدوري.

وانتزع الاسماعيلي تعادلاً ثمينًا أمام الأهلي اليوم الأربعاء قبل ملاقاة الزمالك السبت المقبل.

وقال جلال خلال تصريحات تليفزيونية أعقبت تعادل الإسماعيلي مع الأهلي: «الجميع يعرف أني ألعب بشرف ضد الجميع ولا أشغل بالي بهذه الأمرو وأسعى للفوز أمام كل المنافسين».

وأكمل جلال تصريحاته: «أي كلام تاني يتقال بعتبره (كلام فارغ)».

وأتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته عن مسألة تجديد تعاقده مع النادي: «لا يوجد أحد مُهتم من إدارة النادي بهذا الأمر حتى الاّن».

المصرى اليوم

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