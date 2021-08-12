وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثين منفصلين بالدقهلية

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لقي تاجر مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادثي تصادم بمحافظة الدقهلية، اليوم، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وإزالة آثار الحادثين.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر- بنها أعلى الكوبرى العلوى بقرية صهرجت الكبرى، وكذلك وقوع حادث تصادم آخر على طريق المنصورة -أجا أمام قرية نقيطة.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر لمكان الحادث الأول، وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كل من سيارة جامبو قيادة «علي. م. ع»، 53 سنة- سائق، مقيم قرية السنانية دائرة مركز دمياط، وسيارة جامبو قيادة «إبراهيم. ج. إ»، 37 سنة – سائق، ومقيم الوادي الجديد، وأسفر الحادث عن مصرع مرافق قائد السيارة الثانية (20 سنة- صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات)، مقيم بندر ميت سلسيل، وإصابة قائدي السيارتين بكسور وكدمات.

وأكد شهود عيان أن سبب الحادث حدوث عطل بالسيارة الأولى أعلى الكوبرى باتجاه القاهرة، مما أدى إلى اصطدام السيارة الثانية به من الخلف.

تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى ميت غمر العام، وتحرر الواقعة المحضر اللازم .

وفى الحادث الثانى انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من «أسامة. أ. ش» ،25 سنة- عامل، مقيم قرية شها دائرة مركز المنصورة بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، و«صابر. م. ع»، 55 سنة- عامل، مقيم قرية نقيطة باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولا يمكن استجوابهما.

بسؤال شقيق الأول وزوج ابنة الثاني قررا بأنه حال قيادة المصاب الأول دراجته النارية باتجاه المنصورة فوجئ بعبور المصاب الثاني الطريق أمامه فجأة مما أدى إلى اختلال مقود القيادة بيده واصطدامه به وسقوطهما أرضا، وحدوث إصابتهما ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، تم رفع آثار الحادث، التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر المحضر اللازم.