«التصديرى للملابس»: 9 مصانع تشارك بمعرض«ماجيك» فى أمريكا

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أعلنت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وكشفت «لويس» أن صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109% لتبلغ ما قيمته 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالى بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة بـ128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وقالت مارى لويس إن الصادرات تسجل أداء جيدا جدا منذ مطلع العام الحالى، وذلك مع تحسن الطلب فى الأسواق الدولية، ونشاط المجلس التصديرى للملابس فى زيادة الوعى بمتطلبات السوق وتنظيم عدد من الفعاليات التى تهدف إلى الارتفاع بإجمالى الصادرات وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير. من جانب آخر، أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مشاركة 9 مصانع مصرية بفعاليات معرض «ماجيك شو» المقام بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس 2021، فى أول دورة فعلية من المعرض تنعقد منذ ظهور جائحة كورونا.

وأشار المجلس إلى مشاركته بفعاليات المعرض بالتنسيق والتعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt التابع لمركز التجارة الدولى ITC، ولفت المجلس إلى الاشتراك فى المعرض الافتراضى التى توفره إدارة المعرض لمدة شهرين من أول أغسطس حتى أول أكتوبر 2021 وهو نظام جديد اتبعته معظم الإدارات المنظمة للمعارض لمساعدة كافة المصدرين على تعزيز نفاذ صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية وتقديم فرص متكافئة.

من جانبها، أشادت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى، بقواعد المعارض الجديدة للعام المالى 2021-2022 والتى تم إقرارها مؤخراً، مشيرة إلى الدور الحيوى لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى تلبية مطالب قطاع التصدير والوصول بأفضل شكل للبرنامج الجديد للاشتراك بالمعارض. وأكدت «لويس» أن الحكومة المصرية عازمة على تنمية الصادرات القطاعية ويظهر ذلك من خلال إقرار نسب مساندة فى منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 إلى 80% وفق حجم التصدير لكل شركة، وهذه النسب تساعد المصدرين الصغار لزيادة صادراتهم.

من جانبها، قالت شيرين حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه يجرى التعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt للعمل على تطوير الأدوات الترويجية الفعلية والإلكترونية للمصانع الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى معرض ماجيك شو.

وأعلنت المدير التنفيذى للمجلس، مشاركة مصانع الصياد للتريكو، السويسرية للملابس القطنية، كويز جروب، جولدن لاين سانتانا، البيت الدولى للمنسوجات، بشارة للأزياء، ساف للملابس الجاهزة، وسمير للفانلات فى معرض ماجيك شو، مشيرة إلى التعاون مع برنامج GTEX MENATEX Egypt لمساعدة هذه المصانع فى تحديث المواقع الالكترونية أو انشاء مواقع جديدة.

وكشفت «حسنى» إعداد أدوات ترويجية جديدة لجذب المشترين والعملاء من كافة الأسواق الدولية من خلال تصوير المنتجات التى أصبحت فى غاية الأهمية حتى يتمكن المستورد الأجنبى من الاطلاع على الإنتاج المصرى، بالإضافة الى تعزيز قدرات المصانع على العملية التصديرية بداية من التواصل مع العملاء والمتابعة حتى إتمام عملية التصدير.