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قررت النيابة العامة بمركز المنصورة، اليوم، تجديد حبس مسن بإحدى قرى الدقهلية، 58 سنة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في تهمة قيامه بالتحرش بعدد من الأطفال في سن تتراوح ما بين 4 و7 سنوات أثناء توجههم لدرس القرآن بجوار منزله بعدما استدرجهم بحجة شراء حلويات.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة من 4 أسر بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق مسن باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم وبأصدقائهم.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وألقى القبض على المتهم ويدعى إبراهيم أبوالمجد، الشهير بعادل أبوالمجد، 58 سنة، سائق، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا الواقعة.

كما استمع لأقوال المتهم والذى اعترف بإرتكاب الواقعة مؤكدا أنه نادم على فعلته لكنه تراجع عن اعترافه أمام النيابة العامة قائلا «الأطفال دول زى أولادى ازاى هأعمل فيهم كده» .

وقال والد إحدى الضحايا أمام النيابة العامة: «إن المُسن استدرج ابنته وأصدقاءها ونحو 13 طفلا وطفلة آخرين إلى منزله بقرية جديدة الهالة بحجة شراء حلويات ثم طلب منهم الدخول لمنزله وجعلهم يشاهدون معه أفلاما إباحية ثم طلب منهم خلع ملابسهم السفلية وخلع ملابسه أيضا ثم بدأ في ملامستهم وهددهم بالحرق والقتل لو أخبروا أحدا، لكن أحد الأطفال أخبر والدته بالواقعة.. وبسؤال باقى الأطفال أكدوا ما حدث وأكدوا خوفهم منه».

وأشار الأب إلى أنهم وثلاثة أسر فقط تقدموا ببلاغات ضد المتهم بمركز شرطة المنصورة لكن أهالى باقى الضحايا خافوا من الفضائح ومن نفوذ أسرة المتهم الذين يقطنون جميعا في مربع سكنى واحد بالقرية.

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال الأطفال المجنى عليهم على سبيل الاستدلال، وأكد جميع الأطفال الواقعة، وأن المتهم يسكن في منزل على ناصية الشارع الذي يسكنون فيه وأنهم يتوجهون لدرس القرآن بجوار منزله وأنه قام بالمناداة عليهم وأعطاهم أموالا لشراء حلويات ثم أدخلهم إحدى الحجرات بالدور الأرضى ثم شغل لهم فيلم «عيب» وبعدها طلب منهم كلهم أن يخلعوا ملابسهم السفلية علشان يلعبوا لعبة، وخلع هو أيضا وطلب منهم أن يلمسوا جسده وهو يلامس أجسادهم، ومن رفض منهم هدده بالحرق والقتل ثم هددهم بالقتل لو أخبر أحد منهم أي شخص بالواقعة .

وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانونى .