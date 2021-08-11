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8 وفيات و929 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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8 وفيات و929 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 8 وفيات و929 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10135 حالة و778091 إصابة.

وبيّن الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الإثنين، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11979 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 82 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 642 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1213 شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 755979 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 21679 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8669366 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.29 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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