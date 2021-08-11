اليوم.. وصول الرحلة الثانية لمصر للطيران من موسكو إلى الغردقة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأربعاء ثاني الرحلات التي تقل السياحة الروسية على متن شركةُ مصر للطيران القادمة من موسكو استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطار شرم الشيخ والغردقة. طراز الإيرباص 330/300.

ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات الـ Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب ومن المقرر أن تسير مصرللطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو والغردقة.