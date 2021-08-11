«صحة الشرقية»: جهود مكثفة من الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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واصلت الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة،جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

ومن جانبه قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، بالعيادات المتنقلة بمدينة أبوحماد والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وقام بمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين داخل السيارات والعيادات المتنقلة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٤ مركز، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.