أخبار عاجلة

القبض على حاصل على دبلوم زعم قدرته على استخراج رخص قيادة للنصب على المواطنين -
بث مباشر.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
المتحدثة باسم البيت الأبيض توبخ مراسلًا بمؤتمر صحفي: مستهتر.. ماذا كان سؤاله؟ -
"البلقاء" التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من احد أعضاء الهيئة التدريسية -
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! -
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن -
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ" -
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة -
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة الشرقية»: جهود مكثفة من الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة،جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة ، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

ومن جانبه قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، بالعيادات المتنقلة بمدينة أبوحماد والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وقام بمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين داخل السيارات والعيادات المتنقلة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٤ مركز، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات