ارتفاع عدد المحال المشاركة بـ«الأوكازيون الصيفي» في الإسكندرية لـ235

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية الموسمية الثانى (الأوكازيون الصيفى)، والذى بدأ في ٢ أغسطس الجارى ويستمر لمدة شهر، ارتفع إلى 235 محل حصلوا على تصريح من المديرية بالمشاركة في التخفيضات.

وأضاف «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملات الصباحية والمسائية التي يتم تسييرها للمرور المفاجئ على المحال المشاركة في الاوكازيون، حررت 15 محضر لمحال شاركت في التخفيضات بدون ترخيص رسمي من المديرية.

وشدد على تطبيق القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالسعر الفعلي للسلع قبل التخفيضات، حيث يتم التأكد من الالتزام بالتخفيضات المقررة وفقا للتصريح من خلال تسيير حملات صباحية ومسائية.