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الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11 ــ 8 ــ 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11 ــ 8 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11 ــ 8 ــ 2021
من جانبها تعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الذهب يوميًا، وتدعو كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42،30 دينار أردني للبيع، و39،10 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 35،50 دينار أردني للبيع، و34،00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 31،70 دينار أردني للبيع،و 28،90 دينار أردني للشراء.

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