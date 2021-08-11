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من جانبها تعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار الذهب يوميًا، وتدعو كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42،30 دينار أردني للبيع، و39،10 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 35،50 دينار أردني للبيع، و34،00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 31،70 دينار أردني للبيع،و 28،90 دينار أردني للشراء.

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