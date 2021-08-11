محافظ قنا يرفع درجة الاستعداد لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة إرتفاع منسوب المياه في نهر النيل خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والرى برصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.

وأضاف محافظ قنا انه تم تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، مؤكدا أن مديرية الرى تراقب عن كثب منسوب المياه في نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ، كما تم التنبيه على المسئولين والمواطنين بإتخاذ اللازم نحو إخلاء جميع المبانى من منازل وحظائر مواشى وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية على أراضى طرح النهر حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح الداودي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية لرصد أية تغيرات في منسوب مياه النيل ومن ثم إصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين وفقا لما يتم رصده من تغيرات، لذا تهيب محافظة قنا بالمواطنين المقيمين على أراضى طرح النهر أو من لديهم أراضى زراعية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدى إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.