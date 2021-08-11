وكيل «صحة الإسكندرية» يتحدث عن لقاح كورونا وتداعيات الجائحة في ندوة بـ«الصحفيين»

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تنظم نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الكاتب الصحفى فكري عبدالسلام، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، الاثنين المقبل، ندوة لقاء بمقر النقابة، حيث يتم استضافة الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل أول وزارة الصحة والسكان في المحافظة.

وقالت هدى الساعاتى، مقرر اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، والتى تدير اللقاء، إن اللقاء يتضمن إلقاء الضوء على دور المديرية في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد، وتوافر اللقاحات الخاصة بالوباء خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمنظومة الصحية وتطويرها وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأضافت أنه سيتم الحديث عن مشروعات التطوير الجارية في المستشفيات الحكومية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى.