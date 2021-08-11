تعليم المنوفية : 138 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن المديرية استعدت لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 14 من أغسطس الجاري بتجهيز عدد 138 لجنة امتحانية لاستقبال سبعة عشر ألفا وستمائة واحد وعشرون طالبا وطالبة، مضيفا أنه تم الانتهاء من توزيع كافة خطابات الندب لأعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية على رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين استعدادا لبدء مهام عملهم لتجهيز اللجان.



وأكد سويد، التنبيه بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا أسوة بالإجراءات المتبعة في أعمال امتحانات الدور الأول حرصا على صحة وسلامة الجميع.