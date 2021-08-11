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يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الاربعاء الرحلات التي تقل السياحة الروسية على متن شركةُ مصر للطيران والقادمة من موسكو استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة. بطراز الإيرباص 330/300.

ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب ومن المقرر أن تسير مصرللطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو والغردقة.