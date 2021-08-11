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رئيس «المركزية لتطوير التعليم الفني»: إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة مساء أمس تحت عنوان «التعليم التكنولوجي – مستقبل »، بمقر الغرفة، أدارها أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية.

وشارك في المناقشات خلال اللقاء، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير عام وحدات التشغيل للتعليم التكنولوجي، ووكيل أول مديرية التعليم الفني وأصحاب ومديري عموم المدارس التكنولوجية وعدد من أعضاء الشعب التجارية، ومستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال بغرفة الإسكندرية المستشار نبيل بدوي.

في بداية اللقاء، قال أحمد صقر نائب رئيس «غرفة الإسكندرية»، أن الصناعة المصرية في الوقت الحالي تحتاج إلى كوادر فنية لتطوير الصناعات المختلفة.

وأكد أنه من الضروري الاهتمام بتصنيع المواد الخام وقطع الغيار، بدلاً من استيرادها، إضافة إلى الاهتمام بتدريب العمالة على التكنولوجيا الحديثة، لخلق كوادر بشرية قادرة على الإنتاج والتطوير الصناعي.

من جانبه قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير عام وحدات التشغيل للتعليم التكنولوجي، أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة للتعليم المزدوج، إضافة إلى تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح،خلال الندوة، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم تدريبهم على مهارات التواصل وتعليم اللغات المتعددة، حتى نتمكن من تخريج شباب مؤهلين لفرص العمل.

كما تم خلال اللقاء شرح وصف المدارس التكنولوجية الجديدة وتخصصاتها ومنهجيتها، إضافة إلى مراحل التوسع في التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، وشرح منهج «الجدارات» بمدارس التعليم الفني.

رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)
رئيس "المركزية لتطوير التعليم الفنى": إعادة هيكلة التعليم المزدوج وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية (صور)

المصرى اليوم

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