جامعة العلمين تعلن انتهاء عامها الجامعي الأول (صور)

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أقامت جامعة العلمين الدولية، حفلها السنوي الأول بمناسبة نهاية العام الجامعى 2020-2021، مساء أمس بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، وعمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ووجه «الكردى» في بداية اللقاء الشكر للجميع على المجهودات التي بذلت على جميع المستويات سواء بتجهيز مبنى الجامعة أو الدراسة الأكاديمية بأسلوب علمى متميز لتواكب متطلبات العصر ويتماشى مع سياسة الجامعة للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية إحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من خلال الموارد المادية المتاحة بالجامعة من معامل وأجهزة.

وتم عرض فيديو عن الحياة الدراسية بجامعة العلمين الدولية أثناء العام الجامعى، وكذلك عرض وتقييم نتائج البرامج الدراسية للعام الجامعى 2020-2021.

وتضمن الحفل استضافة المهندس شريف دلاور المفكر الاقتصادى، للحديث عن التنمية الاقتصادية وإلقاء محاضرة عامة بعنوان «الصورة الكبرى: كيف تستعد المنظمات للمستقبل»، والذى ألقى محاضرة عن كيفية التخطيط للمستقبل وكيفية التخطيط والاستعداد للمنظمات لتواكب التغيرات المختلفة في الفترة القادمة وقام بعرض فيديو عن تصور للحياة المستقبلية.

وقدم رئيس جامعة العلمين الدولية درع الجامعة إلى المهندس شريف دلاور.

وحضر مراسم الاحتفال، الدكتور هشام جابر النائب الأكاديمى للجامعة، وذلك لأول مرة رسمياً كمسؤول في جامعة العلمين بعد خروجه على المعاش من جامعة الاسكندرية كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكذا عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما شارك بالحضور عدد كبير من المدعويين عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

جامعة العلمين تعلن انتهاء العام الجامعي الأول .. وهشام جابر يظهر لأول مرة "مسؤولاً" بالجامعة بعد خروجه من "الاسكندرية" (صور)

جامعة العلمين تعلن انتهاء العام الجامعي الأول .. وهشام جابر يظهر لأول مرة "مسؤولاً" بالجامعة بعد خروجه من "الاسكندرية" (صور)

جامعة العلمين تعلن انتهاء العام الجامعي الأول .. وهشام جابر يظهر لأول مرة "مسؤولاً" بالجامعة بعد خروجه من "الاسكندرية" (صور)

جامعة العلمين تعلن انتهاء العام الجامعي الأول .. وهشام جابر يظهر لأول مرة "مسؤولاً" بالجامعة بعد خروجه من "الاسكندرية" (صور)

جامعة العلمين تعلن انتهاء العام الجامعي الأول .. وهشام جابر يظهر لأول مرة "مسؤولاً" بالجامعة بعد خروجه من "الاسكندرية" (صور)