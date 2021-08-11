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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2020، استقرارا عند الأسعار المنخفضة والتى حققها مساء الثلاثاء بعدما خسر ما يزيد عن 35 جنيها خلال 4 أيام فقط ، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر الذهب عالميًا، بنسبة ضئيلة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور " دلتا" والى دعمت الذهب قليلا بعد الخسائر الكبيرة التى حققها منذ صباح الجمعة الماضية، ويتوقع الخبراء ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب، في مصر خلال تعاملات اليوم استجابة للارتفاع العالمى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 868.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 760 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 651 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6080 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا صباح اليوم، ارتفاعا طفيفا بسبب مخاوف من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المتحور " دلتا" والتى قدمت دعم للذهب ضد ارتفاع الدولار وعوائد السندات ومع ذلك مازالت أسعار الذهب فى أدنى مستوى لها منذ 4 شهور، وسط ترقب للمستثمرين لبيانات التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى من المقرر صدورها اليوم الاربعاء .

وشهد الذهب عالميا خسائر منذ يوم الجمعة الماضية، بسبب موجة مبيعات كبيرة عقب إصدار بيانات التوظيف الأمريكية والتى أشارت لتعافى الاقتصاد وزادت من مخاوف اتجاه الاتحادى الفيدرالى لزيادة سعر الفائدة، لكن مخاوف انتشار دلتا غطت على المخاوف من الفيدرالى حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% ، وكما ارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الاربعاء، 766.50 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,732.73 $ .

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