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وبرصد «المصري اليوم» اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم، حسب اخر

تحديث لأسعار فئات الذهب، نجد أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 16,76 دينار كويتي، ويقابله 55,68 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,36 دينار كويتي، مقابل 51,04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,66 دينار كويتي، مقابل 48,72 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,57 دينار كويتي، ويقابله 41,76 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 521,18 دينار كويتي، مقابل 1731,78 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 134,05 دينار كويتي بما يعادل 445,42 دولار أمريكي.

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