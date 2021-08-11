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فرصة للشراء.. الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021

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فرصة للشراء.. اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021 فرصة للشراء.. الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021
وبرصد «المصري اليوم» الذهب في الكويت صباح اليوم، حسب اخر تحديث لأسعار فئات الذهب، نجد الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 16,76 دينار كويتي، ويقابله 55,68 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,36 دينار كويتي، مقابل 51,04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,66 دينار كويتي، مقابل 48,72 دولار أمريكي.

عيار 18 اليوم في الكويت 12,57 دينار كويتي، ويقابله 41,76 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 521,18 دينار كويتي، مقابل 1731,78 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 134,05 دينار كويتي بما يعادل 445,42 دولار أمريكي.

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