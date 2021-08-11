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النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل
بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و

واصلت النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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