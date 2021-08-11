تدريب العاملين على أجهزة مكافحة الحرائق بمياه الأقصر

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شدد اللواء محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بضرورة التأكد من جاهزية معدات وأجهزة مكافحة الحرائق بمختلف المواقع بالشركة من محطات ومكاتب إدارية وأهمية تدريب العاملين على التعامل السريع مع حالات الطوارئ المختلفة.

وبدأ فريق الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتدريب العملي للعاملين على كيفية استخدام أجهزة الاطفاء ومكافحة الحرائق بأماكن عملهم، بالإضافة انه يتم استكمال التدريبات لجميع العاملين بمختلف القطاعات والادارات وفق الخطة الموضوعة لهم خلال الفترة المقبلة.