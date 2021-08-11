تداول 337 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يوليو

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 337 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي حيث سجلت الصادرات 219 الف طن بضائع بنسبة زيادة 86 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 118 الف طن .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 185 الف طن بضائع بكمية صادر 90 الف طن ووارد 95 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 24 الف طن بكمية صادر 14 الف طن ووارد 10 آلاف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 34 الف طن بكمية صادر 21 الف طن ووارد 13 ألف طن بضائع وتصدير 94 الف طن فوسفات من ميناء الحمراوين .

وتم تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .