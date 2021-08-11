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لجنة «الأعلى للجامعات» تتابع إجراء اختبارات القدرات بجامعة الأقصر

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لجنة «الأعلى للجامعات» تتابع إجراء اختبارات القدرات بجامعة الأقصر لجنة «الأعلى للجامعات» تتابع إجراء اختبارات القدرات بجامعة الأقصر

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استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، لجنة المجلس الأعلى للجامعات، يمثلها كل من؛ الدكتورة نانسي الدمرداش، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، وأحمد محمد محمود، عضو اللجنة بالمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات بكليات الجامعة .

حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضح رئيس الجامعة، أن زيارة اللجنة جاءت بهدف تفقد أماكن إجراء اختبارات القدرات بكليتي الفنون الجميلة، والسياحة والفنادق بالجامعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مؤكدًا بأنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب، لآداء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة حرصًا على سلامتهم.

وأكدت الدكتورة نانسي الدمرداش عضو اللجنة أن اللجنة استهدفت من خلال الزيارة لجامعة الأقصر، تقديم الدعم اللازم، والرد على كافة الاستفسارات التي قد تطرح خلال فترة انعقاد الاختبارات، بالإضافة لتقديم الحلول لكافة العقبات التي قد تعيق سير العمل باختبارات القدرات.

وأكد رئيس الجامعة، أن أعضاء اللجنة أشادوا بالتجهيزات التي أعدتها الجامعة لانعقاد الاختبارات للطلاب، والتي تضمنت تقليل الكثافة العددية باللجنة الواحدة لمراعاة مسافات التباعد حفاظًا على سلامة الطلاب، والالتزام بالتعليمات الخاصة بإجراء اختبارات القدرات، والتزام الطلاب بالإرشادات التي وضعتها الجامعة بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق حيث مقرات اختبارات القدرات.

المصرى اليوم

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