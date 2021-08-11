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النزول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض إلى 265 درجة في أسوان

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النزول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض إلى 265 درجة في أسوان النزول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض إلى 265 درجة في أسوان

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن النزول بالحد الأدنى لقبول طلبات الالتحاق بمدارس التمريض إلى ٢٦٥ درجة بدلاً من ٢٧٧ درجة من الطلاب والطالبات الناجحين في أمتحان الشهادة الأعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم من ٢١ إلى ٣١ أغسطس الجاري، في حين سيكون موعد الاختبارات خلال الفترة من ٤ إلى ١٩ سبتمبر القادم.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فأن الأختبارات ستتم تحت إشراف لجان من جامعة اسوان لضمان دقة وحيادية اللجنة، وبالأشتراك مع مديرية التربية والتعليم لضمان وضع الأختبارات في مستوي الطالب في هذه المرحلة السنية، مؤكداً على أنها ستشمل أختبار القدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات، بجانب السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى مع إختبارات في الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

المصرى اليوم

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