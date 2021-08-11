أخبار عاجلة

في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! -
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن -
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ" -
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة -
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام -
"جوجل" ستجعل تقييمات التطبيقات بناءً على الموقع ونوع الهاتف -
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية -
15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2" -
حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في "صيف عسير"

Print
يحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة وضمن جهود التحول الإلكتروني

هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، بالمعرض الرقمي المتنقل في صيف عسير لهذا العام، في حديقة الروضة بأبها، والذي يحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة.

ويهدف الفرع من إقامة المعرض إلى إبراز الجهود بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيلها في توعية مختلف فئات المجتمع بصورة تتناسب مع أحدث قوالب التطور الإلكتروني.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، خلال جولته التفقدية، أن المعرض يأتي ضمن مشاركات الفرع في صيف عسير، والذي بلغ عدد زواره منذ افتتاحه أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة، اطلعوا على العديد من البرامج التوعوية التي نظّمها الفرع ضمن حملاته التوعوية "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا".

واطلع الشهري على الأعمال والخدمات التي يقدّمها المعرض المتنقل؛ مشيدًا بما حققته الرئاسة من نقلة نوعية متقدمة في أنشطتها عبر التحول الإلكتروني نظير ما تجده الرئاسة من دعم غير محدود من قِبَل قيادة هذه الدولة المباركة أعزها الله، مثنيًا بشكره وتقديره على الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على دعمه ومتابعته الدائمة لأنشطة الفرع.

هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في

هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في

هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ!

في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ!

شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن

المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن

"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ"

"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ"