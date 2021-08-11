إزالة تعديات على أرض زراعية في أرمنت غرب الأقصر

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قال العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، والتعامل الجدى معها وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح «عاشور»، أن المخالفة عبارة عن تعدي بالبناء على أرض إصلاح زراعي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بارتفاع متر على مساحة 200 متر، بناحية حوض الهلوك بأرمنت الحيط وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة. وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الإصلاح الزراعي.