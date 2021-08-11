«تضامن الأقصر» و«الاتحاد الإقليمي للجمعيات» ينظمان ندوة حول «القانون الجديد» 

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تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد يوسف وكيل أول الوزارة بالأقصر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر بالتعاون مع الاتحاد الافليمى للجمعيات، بقاعة الإجتماعات بنادى التجديف، ندوة تعريفية موسعة، على مدار يومين متتاليين، حول «قانون الجمعيات الجديد» .

بحضور وكيل الوزارة بالأقصر محمد يوسف، وصفاء أحمد مدير عام إدارة التدريب، وسمير حجازى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالأقصر، وعبدالعزيز محمد مدير عام الفحص بالضرائب، ومحمد ذكى مسؤول برنامج فرصة بمديرية التضامن، ومشاركة رؤساء مجالس إدارة أكثر من ١٥٠ جمعية أهلية بالأقصر .

استهلت صفاء أحمد كلمتها بالترحيب بالحضور، ثم شرحت قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى والتعربف بخطوات توفيق الأوضاع طبقاً للقانون المستحدث .

من جانبه قال سمير حجازى بأن الندوة نظمت عقب ملاحظة عدد من الجمعيات الأهلية بقانون الجمعيات الجديد، وكذلك عدم معرفتهم بكيفية تقديم مقترح، والملف الضريبى، لمساعدة رؤساء مجالس الجمعيات ورفع معدل الوعى لديهم بشأن القانون الجديد، المتمثل في الملف الضريبى وقانون الضرائب بالنسبة للجمعيات الجديدة، لتطبيقه بدون مغالطات حنى لا يسبب لهم أي معوقات تعوق عملهم، مؤكداً على ان قانون الجمعيات الجديد هو مجموعة من الضوابط المحكمة لتنظيم عمل الجمعيات ومحاسبتها والرقابة على انشطتها .

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى في كلمته إلى أهمية التعاون ما بين المديرية والجمعيات لتذليل العقبات، مؤكداً على ضرورة انجاز الجمعيات والسرعة في توفيق أوضاعها .

وتحدث محمد ذكى، مسؤول برنامج فرصة، عن كيفية توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية طبقًا للقانون الجديد، وكذلك مناقشة أهم البنود الرئيسة لتوفيق الأوضاع، كما استعرض أهداف وشروط مبادرة برنامج «فرصة» والفئات المستهدفة من المبادرة، موضجاً كيفية الأشتراك والتسجيل الإلكترونى في البرنامج .

وفى الختام، حظيت الندوة بالعديد من المناقشات وطرح الأسئلة والرد عليها بين المشاركين والمحاضرين بشأن ذات إطار القانون الجديد .

يذكر بأن برنامج فرصة يهدف إلى تعزيز سبل التمكين الاقتصادي وتأهيل المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وشجيعهم على الدخول لسوق العمل .