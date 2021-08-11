تفتيش 15 منشأة تجارية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها بمدينة الأقصر  

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن والاجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق للتأكد من انتظام إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم ومراقبة الأسعار وتوافر السلع الغذائية والمواد البترولية والبوتاجاز ومدى مطابقتها للمواصفات والوزن .

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر حملة تفتيشية مكبرة لفحص بعض المنشآت الغذائية، شملت المطاعم والسوبر ماركت ومحال بيع الأسماك وثلاجات المواد الغذائية والحلويات والمشروبات ( محلات العصير) ومحلات اللب والتسالي، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية، وكذلك التزام المنشآت بتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة خاصة بالمطاعم والتزام العاملين بها بالممارسات الصحية السليمة، علاوة على التأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وإعدام غير الصالح منها .

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه جرى التفتيش على ( ١٥ ) منشأة بمدينة الأقصر استهدفت شوارع، على بن أبى طالب المتفرع من المدينة المنورة وشارع التليفزيون وميدان صلاح الدين وشارع يوسف حسن، وتم تحرير بعض المخالفات لمخابز افرنجي وحلواني، ومحلات جزارة، ومحلات مأكولات جاهزة وسوبر ماركت ومطاعم ومحلات مرطبات (عصير)، وثلاجة مواد غذائية وأسماك .

كما تم تحرير مخالفات تنظيم ببناء قواطيع من الطوب الاحمر والمونة الأسمنتية واشغال طريق واتلاف أسفلت لمطعم تحت الإنشاء، وجميع المخالفات تضمنت عدم وجود تقرير حماية مدنية وشهادات صحية وتنظيم واشغال طريق وتغيير نشاط بدون ترخيص من السلطة المختصة وخطر داهم على الصحة، ونظافة عامة، وكشف طبي ابتدائي وكشف طبي دوري ورخصة منتهية.

أسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر مخالفة صحية مختلفة، و٢٠ كيلو أغذية مختلفة تم إعدامها وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، و(٩) محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وأضاف «لطفي» أن هناك خطة تفتيشية دورية مستمرة على كافة المنشآت بنطاق مدينة الأقصر، وذلك لتطبيق القانون حفاظا على حقوق جميع الأطراف سواء أصحاب المنشآت أو العاملين بها ولرصد أية مخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها فوراً.

وأثناء الحملة تم التحفظ على عدد «٢»من مكبرات الصوت (ميكروفون) الخاصة بالباعة الجائلين لمنعها في شوارع المدينة، للقضاء على التلوث السمعي والضوضاء .

شارك بالحملة رجب محمد عطا محمد استشاري سلامة وصحة مهنية، وصلاح محمد عبادي مفتش رقابة تموينية، عادلي فتحي عبدربه مفتش أغذية بمكتب صحة ثان، أحمد عبدالصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، أحمد محمود دياب مدير قسم الاشغالات وأحمد محمد صفوت عضو بادارة التفتيش المالي والإداري، وناصر عبدربه مسؤول قسم الرخص بالإدارة الهندسية، وعصام عبدالراضي ومصطفى العادلي مشرفي المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.