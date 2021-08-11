تحرير 35 محضرا متنوعا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس المدينة، انه تم تكثيف المتابعات الميدانية للتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطرق، موضحا قيام أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية بعمل حملة لرفع الإشغالات والتعديات.

واستهدفت الحملة رفع التعديات على الطريق العام وإزالة الاشغالات في شوارع عبدالحميد العمدة، وفندق المصطفي، والتلفزيون، والطيب بمدينة الأقصر، وتحرير عدد 35 محضر متنوع للمخالفين.

وقامت الحملة برفع كافة الحواجز التي يضعها بعض أصحاب المحال أمام محلاتهم والتي تنوعت ما بين إطارات سيارات وقوالب المونة الإسمنتية حيث تم رفع تلك المخالفات وإزالتها تماماً، كما تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة لهم وعدم وضع الاشغالات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضاري وتسبب الازدحام في حركة السير بالشوارع .

شارك في الحملة أعضاء المتابعة الميدانية عصام عبدالراضي، وأحمد سيد احمد، ورجب الشافعي أحمد.