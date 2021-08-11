حالة الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: تحذر من البحر.. والموجة الحارة أشعلت الحرائق وأدت لوفيات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج على الشواطئ، واستمرار الموجة الحارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم فى مصر بين 31 درجة و42 درجة، ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء وتكون درجة الحرارة المحسوسة الأعلي فى مصر خلال حالة الطقس اليوم 43 درجة، ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى عدد من المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بموجة طويلة من الحرارة الشديدة، تسببت فى اشتعال الحرائق فى تركيا واليونان، ورفعت درجات الحرارة القصوي حاليًا فى تونس لتسجل العاصمة 49 درجة، كما رفعت درجة الحرارة فى القاهرة إلي 43 درجة خلال الايام السابقة.

وأضافت الأرصاد أن تلك الموجة أدت لاندلاع الحرائق حاليًا فى أكثر من 10 مناطق من الجزائر منها مدينة تيزي وزو، وتسببت فى 14 حالة وفاة، وربما تؤدي لانعزال الولاية فى حالة تواصل سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع شبكات الاتصالات.

وقالت هيئة الأرصاد إن تلك الموجة الحارة بدأت فى مصر فى الانخفاض النسبي التدريجي على كافة الأنحاء، وعادت أحوال الطقس إلي ذات المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

يستمر طقس اليوم شديد الحرارة رطبا في وجنوب البلاد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري ، بينما يميل للحرارة على السواحل الشمالية مع وجود رطوبة، ويكون خلال الليل معتدل الحرارة رطبا.

وتكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية ويؤدي نشاط الرياح إلي ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط فى الإسكندرية والسلوم ومطروح والعلمين، ووتكون حالة البحر المتوسط من مضطربة لمعتدلة بينما يكون البحر الأحمر معتدل.

توقعات درجات الحرارة غدًا في مصر

تستمر درجات الحرارة فى القاهرة مثل طقس الأمس بينما تنخفض فى الإسكندرية عن أمس، وتكون درجة الحرارة في القاهرة للعظمي والصغري 37-25، والمحسوسة 39 درجة، وفى الإسكندرية 33-26، والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنصورة 36-25، الزقازيق 37-25، بورسعيد 33-26، دمياط 32-26، شبين الكوم 37-25، طنطا 38-25، بلطيم 34-26، مطروح 31-24، الإسماعيلية 38-25، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-29، طابا 36-25، دمنهور 33-25، السويس 37-24، الطور 38-27، العريش 34-26، السلوم 33-24، رفح 33-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا في الوادي الجديد 42-27، قنا 41-27، أبوسمبل 41-28، أسيوط 39-26، الأقصر 24-28، أسوان 42-28، إدفو 42-28، سوهاج 40-27، المنيا 38-25، بني سويف 38-25، سيوة 40-26، الفيوم 38-25، شلاتين 38-28 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا فى مصر .. وتفاصيل درجات الحرارة

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

تشير توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الخميس إلي ارتفاع درجات الحرارة بدرجة واحدة فى القاهرة وشمال الصعيد عن طقس اليوم، بينما تنخفض بدرجة واحدة فى السواحل الشمالية خلال حالة الطقس غدًا بدرجة واحدة وتظل ثابتة فى جنوب الصعيد.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري، 38-40، وشمال الصعيد 39-41، والسواحل الشمالية 32-35، وجنوب سيناء 38-41، أما فى جنوب الصعيد فتكون 42-43درجة.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الرطوبة وتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر،، وحذرت من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ويتكون أن درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري الجمعة 38-40، وتنخفض من السبت إلى الإثنين لتصل إلي 37-39 درجة.

وتكون فى شمال الصعيد الجمعة والإثنين 39-41، وتنخفض السبت والأحد إلى 38-40، درجة، أما في جنوب الصعيد فتكون الجمعة والأحد والإثنين 42-43، والسبت 43-44 درجة.

ويتوقع درجات حرارة في جنوب سيناء الجمعة والإثنين 39-42، والسبت 40-42، والأحد 38-41 درجة، وفى السواحل الشمالية الجمعة والسبت 32-35، والأحد والإثنين 31-43 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا فى مصر .. وتفاصيل درجات الحرارة

تفاصيل توقعات الطقس والبحر الأيام القادمة

توقعات أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام