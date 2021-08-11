انطلاق أول سومبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

لأول مرة في العالم تجتمع أعمال الأطفال من ذوي الهمم بأعمال كبار فناني ورسامي العالم في مكان واحد، حيث قررت إدارة سومبوزيوم أرتا مرسانا تخصيص يومين ضمن فعاليات السومبوزيوم، لعرض إبداعات ذوي الهمم إلى جانب لوحات فناني العالم الذين سيشاركون في النسخة الأولي من السومبوزيوم، الذي يقام بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين، خلال الفترة من 14 وحتي 23 أغسطس الجاري تحت شعار الإنسانية تستحق.

وقال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن فعاليات أمس، أن فكرة تحويل منطقة العلمين إلى مدينة كرنفالات فنية كانت تراوده منذ العام 2014 لكن الوضع لم يكن يسمح وقتها بتنفيذها وأن الوقت الحالي كان الأنسب لتنفيذها خاصة مع إنطلاق الجمهورية الجديدة وأن البداية ستكون بسومبوزيوم الفن التشكيلي ومن المقرر أن تعقبة عدة أحداث وفعاليات فنية أخرى منها مهرجانات للفلكلور والفنون الشعبية والتراثية الدولية وسومبوزيوم أخر للنحت

وأضاف: أن السعادة ستظل النهج والطريق الذي نسير نحو تحقيقه من المهرجانات التي سنطلقها تباعا بالعلمين والساحل لإن العالم كله يبحث عنها ويدفع فيها الغالي والثمين من أجل تحقيقها لذلك تأخذ فكرة الأحداث الفنية بعدا سياحيا سيعود علينا وعلي بلدنا بالكثير

ومن جهته قال الفنان السوري فراس نعنع منسق عام السومبوزيوم: أن الفنون هي اللغة المشتركة بين شعوب العالم وأن مصر صاحبة التاريخ الفني الطويل والعريض الذي يجعلها دوما ملتقي لثقافات العالم المختلفة وفي السومبوزيوم حرصنا على أن يكون هناك تمثيلا من ثقافات فنية مختلفة تمثل خمسة من قارات العالم ونجحنا في دعوة أهم نجومها في مجال الفن التشكيلي للمشاركة في معنا وتقديم إبداعاتهم في العلمين ووجدنا ترحيبا كبيرا منهم رغم جائحة كورونا لعشقهم الشديد لأرض الكنانة

وقال الدكتور أسامة أبونار مدير لدالسومبوزيوم أن الفن التشكيلي وتحديدا الرسم هو أقدم الفنون وأعرقها وأن تاريخ الكثير من الدول تعرفنا عليه من خلال رسومات ونقوشات المعابد والأماكن التاريخية وأن سومبوزيوم أرتا مرسانا هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع مايقرب من الـ 40 فنانا عالميا يمثلون 24 دولة تقريبا وهو عدد كبير بالمقارنة بالفعاليات المماثلة الأخرى .