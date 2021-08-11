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في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
"جوجل" ستجعل تقييمات التطبيقات بناءً على الموقع ونوع الهاتف
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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