إيرادات الأفلام السينمائية خلال أسبوع: 25 مليون جنيه ونصيب الأسد لـ«الإنس والنمس»

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، حالة من الرواج الكبير وحققت الأعمال الخمس المتنافسة 25 مليون جنيه و734 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم النجم محمد هنيدي «الإنس والنمس» في أول اسابيع عرض له محققاً 16 مليون و674 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

يليه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 5 مليون 327 ألف ليصل إجمالي إيراداته في 4 أسابيع إلى 47 مليون و826 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثالث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات 2 مليون 140 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى ليحقق إجمالي 35 مليون و925 ألف جنيه في 5 أسابيع.

ثم فيلم «مش أنا» محققاً مليون و565 آلف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.ليحقق إجمالي 42 مليون جنيه و944 ألف جنيه في 7 اسابيع .

وجاء في المركز الأخير فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 27 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 19 مليونا 393 ألف جنيه في 13 أسبوع عرض.