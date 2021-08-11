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الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا"

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الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا" الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا"
المنظمة: التمويل سيوجّه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية

الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكلٍ عاجل؛ لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على النجاة من متغير "دلتا" الأسرع انتشاراً من فيروس "كورونا".

وذكر "بروس أيلوارد"؛ كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة، عبر بث مباشر، أن التمويل سيوجّه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس "كورونا".

وأوضح "أيلوارد"؛ أن التمويل ضروري لتغطية عجز قدره 16.8 مليار دولار جزئياً يعوق قدرتها على محاربة الوباء في الدول النامية التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى اللقاحات.

بينما قالت "ماريانجيلا سيماو"؛ مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة بشأن الوصول للأدوية واللقاحات: "بجانب المسألة الأخلاقية، لا يمكننا حل أزمة هذا الوباء في دولة واحدة بشكل منفرد، نحن بحاجة إلى مساعدة البلدان على إنهاء الأزمة سوياً وإلا سنواجه الفيروس لفترة أطول مما نرغب".

وكان مسؤولو الصحة العالمية قد حدّدوا هدفاً يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان العالم بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل، و40% على الأقل مع نهاية العام الحالي، و70% بحلول منتصف 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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