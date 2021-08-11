برلين.. بدء وقائع محاكمة معلم متهم بجريمة قتل وأكل لحم ضحيته

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الواقعة أعادت قصة موقع الإنترنت الخاص بالمولعين بأكل لحم البشر

بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين محاكمة معلم يشتبه في ارتكابه جريمة قتل وأكل لحم ضحيته.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المشتبه فيه يدعى ستيفان (41 سنة)، وظل صامداً عند قراءة التهمة ولم يتكلم.

ووجّهت للمتهم تهمة قتل رجل أربعيني آخر في شقته "بطريقة غير معروفة حتى الآن"، قبل أن يأكل أجزاءً من جسده.

وكان الرجلان قد التقيا قبل فترة وجيزة من الجريمة عبر موقع على الإنترنت.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يعمل المتهم مدرساً للرياضيات والعلوم الفيزيائية، ويقوم بالتدريس في مدرسة ثانوية في منطقة بانكوف شمال شرقي العاصمة، فيما كان ضحيته عامل بناء.

وأعادت هذه المحاكمة للأذهان قضية الشرطي السابق ديتليف غونزل؛ الذي قتل رجل أعمال التقاه عبر الإنترنت في موقع للمولعين بأكل لحم البشر.