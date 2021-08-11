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خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل"

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خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل" خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل"
شدة الحر ومدة هذا الموسم 13 يوماً.. وتظهر "النثرة" حيث يعتدل الجو قليلاً في الليل

خبير الطقس

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام الكليبين أو ما يُعرف عند البعض بـ"محننات الجمل"، ومعناها "إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين" لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد، الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل.

وتابع "الحصيني" القول، إن مدة هذا الموسم 13 يوماً، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي"النثرة"، يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً، وبخاصة في آخره، وتزداد فيها نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتتكاثر الغيوم الممطرة -بإذن الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية أحياناً تمتد نواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وتوقع خبير الطقس، أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية، أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة بإذن الله.

وأضاف "الحصيني"، أن الكليبين يعد المنزلة السادسة من منازل الصيف، وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب -إن شاء الله- ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح، إلا أن يصرفها الله، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل.

تبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، وتقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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