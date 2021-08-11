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يوثق اعتداء عنيفا على دبلوماسي بجاكرتا: لا أستطيع التنفس

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فيديو يوثق اعتداء عنيفا على دبلوماسي بجاكرتا: لا أستطيع التنفس يوثق اعتداء عنيفا على دبلوماسي بجاكرتا: لا أستطيع التنفس

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وثق مقطع اعتداء عدد من مسؤولي الهجرة الإندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري عبدالرحمن إبراهيم بعد اعتقاله.

وأظهر الفيديو الذي نقلته قناة «العربية» الفضائية، ما أثار ردود فعل غاضبة في نيجيريا.

وخلال المقطع تم احتجاز الدبلوماسي النيجيري في سيارة من قبل عدد من الرجال، بينما قام أحد المسؤولين بوضع يده على رأس الدبلوماسي ودفعها إلى الخلف على مقعد.

واستغاث المسؤول النيجيري خلال احتجازه بعدة صيحات احتجاج، قائلاً: «لا أستطيع التنفس»، كاشفاً تعرضه لألم جراء دفعه للخلف.

في المقابل، طالبت النيجيرية بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي، فيما تعهدت السلطات النيجيرية بمراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

وكانت وزارة الخارجية النيجيرية قد أرسلت في وقت سابق رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية، قائلة إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

وأضافت وزارة الخارجية أنه تم استدعاء مبعوث إندونيسيا إلى نيجيريا، يوم الاثنين، بشأن الحادث، واعتذر نيابة عن حكومته.

كذلك، أوضحت أن مسؤولي الهجرة اعتذروا أيضاً لسفير نيجيريا في إندونيسيا.

المصرى اليوم

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