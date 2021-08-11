أخبار عاجلة

أكثر من 54 ألف متقدِّم بطلبات قبول موحد -
العقبة : وفاة عشريني سقطت عليه قطعة حديدية -
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية -
15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2" -
رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز -
رئيسة تنزانيا تثير الجدل بعد وصفها لاعبات كرة القدم: «يملكن صدورا مسطحة ولا أمل لهن في الزواج» -
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو) -
بدء الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية في الإسكندرية منتصف سبتمبر المقبل -
عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الفقر بحلول 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا"

Print
الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا" الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة "دلتا"
المنظمة: التمويل سيوجّه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية

الصحة العالمية: نحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمواجهة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكلٍ عاجل؛ لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على النجاة من متغير "دلتا" الأسرع انتشاراً من فيروس "كورونا".

وذكر "بروس أيلوارد"؛ كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة، عبر بث مباشر، أن التمويل سيوجّه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس "كورونا".

وأوضح "أيلوارد"؛ أن التمويل ضروري لتغطية عجز قدره 16.8 مليار دولار جزئياً يعوق قدرتها على محاربة الوباء في الدول النامية التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى اللقاحات.

بينما قالت "ماريانجيلا سيماو"؛ مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة بشأن الوصول للأدوية واللقاحات: "بجانب المسألة الأخلاقية، لا يمكننا حل أزمة هذا الوباء في دولة واحدة بشكل منفرد، نحن بحاجة إلى مساعدة البلدان على إنهاء الأزمة سوياً وإلا سنواجه الفيروس لفترة أطول مما نرغب".

وكان مسؤولو الصحة العالمية قد حدّدوا هدفاً يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان العالم بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل، و40% على الأقل مع نهاية العام الحالي، و70% بحلول منتصف 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية

تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية

15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2"

15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2"

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

"الصندوق العقاري" يودع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس 2021

"الصندوق العقاري" يودع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس 2021