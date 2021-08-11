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هشام جمال يودع دلال عبدالعزيز: «بحبك ياديدي»

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هشام جمال يودع دلال عبدالعزيز: «بحبك ياديدي» هشام جمال يودع دلال عبدالعزيز: «بحبك ياديدي»

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في أول تعليق له بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، نشر الفنان هشام جمال صورا تجمعه بالراحلة من مسلسلهم الأخير «في بيتنا روبوت».

وعلق عليه قائلاً: «بحبك أوي يا ديدي في الجنة إن شاء الله».

فيما علقت ليلى زاهر، قائلة :«ربنا يرحمها يارب»، فيما كتبت والدتها: «البقاء لله والدوام لله وحده».

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بفيروس كورونا في 30 إبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

المصرى اليوم

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