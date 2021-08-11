شاب سيوى يحول أكشاك الكهرباء بسيوة الى لوحات فنية

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فى اطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى لواحة سيوة، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، و هندسة كهرباء سيوة، " أكشاك الكهرباء بواحة سيوة تتحول إلى لوحات فنية بأيدي فنان سيوي.

صرح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنه يتم في الفترة الحالية تنفيذ مباردة تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة بالواحة، وذلك بأيدي الفنان السيوي " أحمد إبراهيم باغي" والذي بدأ بالفعل في تنفيذ المبادرة التي سيتم تعميمها بالواحة من أجل إضافة لمسة جمالية رائعة لشوارع الواحة، امام اهلها وزائريها و متابعة المبادرة بصفة مستمرة، مع ما تشهده الواحة في الفترة الحالية من انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، و أفواج السياحة الداخلية، والاقبال الكبير على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها، حيث تعتبر واحة سيوة وجهة سياحية مميزة يقصدها السياح من أنحاء العالم و بمعالمها السياحية والثقافية والأثرية، والعلاجية خلال موسم الصيف من عيون طبيعية، وبحيرات الملح وبحر الرمال العظيم، حيث تم الاشادة بالتجربة الفنية وبجهود الشاب السيوي لتنفيذه هذه المبادرة الفريدة مع استغلال الإمكانيات المتاحة.

سيوة