أحمد الطيب يرشح لاعب سوبر للانضمام للزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رشح المعلق الرياضي أحمد الطيب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عبدالفني محمد، للانضمام لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«عبدالغني (الإتحاد) قطعيّة تانية. لاعب ( مؤثر وممتع ) في كل قراراته..بيدخل الثلث الهجومي وكأنه داخل بيتهم. ستايل وتكنيك نحب مشاهدته باللون الأبيض بالخطين الحُمر».

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.